В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) выступили с заявлением по контракту с российским специалистом Станиславом Черчесовым, сообщают Vesti.kz.
Сегодня 3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.
"Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена.
Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта.
Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств.
Добавим, что контракт с Магомедом Адиевым был расторгнут по обоюдному согласию", - гласит сообщение КФФ.
Отметим, что ранее в российских СМИ появились детали контракта Черчесова со сборной Казахстана.
Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.
Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.
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