В КФФ сделали заявление по зарплате Черчесова

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) выступили с заявлением по контракту с российским специалистом Станиславом Черчесовым, сообщают Vesti.kz.

Сегодня 3 июня было объявлено о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

"Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена. Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта. Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств. Добавим, что контракт с Магомедом Адиевым был расторгнут по обоюдному согласию", - гласит сообщение КФФ.

Отметим, что ранее в российских СМИ появились детали контракта Черчесова со сборной Казахстана.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.