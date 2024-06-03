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Стали известны детали контракта Черчесова со сборной Казахстана

Стали известны детали контракта Черчесова со сборной Казахстана
©РФС

Появились детали контракта Станислава Черчесова со сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "СЭ".

По информации источника, соглашение 60-летнего российского специалиста рассчитано по схеме "2+2" - на срок до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.

После переговоров в Астане Черчесов должен отправиться в Алматы для знакомства с футболистами, домашним стадионом и базой.

При этом не исключено, что ближайшие товарищеские матчи против Армении 7 июня в Ереване и Азербайджана 11-го в Венгрии команда проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руслана Балтиева.

В таком случае официальный дебют Черчесова состоится 6 сентября, когда Казахстан в первом туре дивизиона В Лиги наций примет Норвегию.

Штаб Черчесова по сравнению с образцом российской сборной, которую он возглавлял ранее, изменится и станет смешанным. Туда войдет как ряд постоянных ассистентов тренера, так и казахстанцы.

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Метки:
Сборная РК по футболу Казахстан Лига наций

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