Чемпион мира отказал Роналду. Подробности

Французский футболист миланского "Интера" Бенжамен Павар заинтересовал ряд клубов из Саудовской Аравии, передает Vesti.kz со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

Команды из этой страны обсуждали с окружением игрока возможный переход француза, однако Павар сразу же заявил, что в данный момент не готов переезжать в Саудовскую Аравию. Трудовое соглашение Павара с "Интером" действует до 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний футболист 32 раза выходил на поле в составе "Интера" и сделал три результативные передачи на партнеров.

Криштиану Роналду занял первое место на Евро-2024: подробности

Стоит отметить, что Павар становился чемпионом мира в составе Франции в 2018 году.

Между тем, в чемпионате Саудовской Аравии выступает португальская звезда Криштиану Роналду. С 2023 года он защищает цвета местного "Аль-Насра".