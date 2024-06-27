Криштиану Роналду занял первое место на Евро-2024: подробности

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

39-летний форвард нанес 12 ударов в трех матчах на турнире (из них пять в створ) – по четыре левой и правой ногами и головой, больше всех в Германии. Однако Роналду пока не смог отметиться голом, на его счету лишь одна голевая передача.

Большинство из этих ударов Opta классифицировала как неопасные – коэффициент ожидаемых голов (xG) составил 1,1. xG одного удара в среднем оценивается как 0,09.

По 10 раз пробили Ромелу Лукаку (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), Кай Хаверц (Германия), Александр Митрович (Сербия) и Кристиан Эриксен (Дания).

Роналду установил новый рекорд на Евро

Добавим, что Роналду впервые в карьере не смог забить на групповом этапе топ-турнира сборных. Еще никогда на Евро у него не было четырех матчей подряд без голов.

Кроме того, Криштиану ни разу не забивал прямым ударом со штрафного на чемпионатах Европы. Португалец исполнил 30 попыток на Евро.

Для Роналду это шестой чемпионат Европы в карьере – он является рекордсменом по количеству участий в турнире.

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Сборная Португалии набрала шесть очков и с первого места в группе вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Роналду сыграет со Словенией.

С остальными парами плей-офф можно ознакомиться здесь.