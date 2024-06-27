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Новости по теме: Евро 2024
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Евро-2024: кто с кем сыграет в 1/8 финала

Евро-2024: кто с кем сыграет в 1/8 финала
©x.com/EURO2024

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2024, который проходит в Германии, сообщают Vesti.kz.

Участниками плей-офф стали 16 сборных: Германия, Испания, Англия, Австрия, Румыния, Португалия, Швейцария, Италия, Дания, Франция, Бельгия, Турция, Нидерланды, Грузия, Словакия и Словения.

1/8 финала стартует в субботу 29 июня.

Швейцария - Италия (Берлин)

Германия - Дания (Дортмунд)

Англия - Словакия (Гельзенкирхен)

Испания - Грузия (Кельн)

Франция - Бельгия (Дюссельдорф)

Португалия - Словения (Франкфурт-на-Майне)

Румыния - Нидерланды (Мюнхен)

Австрия - Турция (Лейпциг)

Чемпионат Европы продлится до 14 июля. Действующим победителем является сборная Италии.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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