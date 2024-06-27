Евро-2024: кто с кем сыграет в 1/8 финала

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2024, который проходит в Германии, сообщают Vesti.kz.
Участниками плей-офф стали 16 сборных: Германия, Испания, Англия, Австрия, Румыния, Португалия, Швейцария, Италия, Дания, Франция, Бельгия, Турция, Нидерланды, Грузия, Словакия и Словения.
1/8 финала стартует в субботу 29 июня.
Швейцария - Италия (Берлин)
Германия - Дания (Дортмунд)
Англия - Словакия (Гельзенкирхен)
Испания - Грузия (Кельн)
Франция - Бельгия (Дюссельдорф)
Португалия - Словения (Франкфурт-на-Майне)
Румыния - Нидерланды (Мюнхен)
Австрия - Турция (Лейпциг)
Round of 16 set ✅— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024
🏆 Sim the KO stage and choose who wins EURO 2024 ⬇️#EUROpredictor | #Betano
Чемпионат Европы продлится до 14 июля. Действующим победителем является сборная Италии.
Загрузка статистики...
Загрузка матч-центра...