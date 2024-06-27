Впервые в карьере! Роналду переписал историю и потерпел фиаско на Евро-2024

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду отметился уникальным достижением на Евро-2024, причем как со знаком плюс, так и минус, передают Vesti.kz.

Начнем с хорошего. Роналду стал первым европейским футболистом, сыгравшим в 50 матчах на крупных турнирах сборных. Юбилейной для 39-летнего португальца стала игра против сборной Грузии (0:2) в третьем туре чемпионата Европы-2024.

Роналду вышел в стартовом составе. Это его 28-й матч на чемпионате Европы. На чемпионате мира он провел 22 игры.

Роналду установил новый рекорд на Евро

А теперь о печальном. В этом матче форвард не отличился и был заменен на 65-й минуте, после чего Роналду устроил истерику.

Таким образом, Криштиану впервые в карьере не смог забить на групповом этапе топ-турнира сборных. Форвард сборной Португалии за три игры на Евро-2024 отметился только одной результативной передачей.

Отметим, что Роналду забивал голы на групповых этапах десяти предыдущих крупных турниров с участием Португалии: на чемпионате Европы в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах, на чемпионате мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Таким образом, у Криштиану самая длинная серия без голов на Евро в карьере. Также он не забил на Евро-2020 в матче плей-офф против Бельгии.

Еще никогда в карьере у Роналду на Евро не было 4 матчей подряд без голов. Последние мячи португальца на турнире были забиты 23 июня 2021 года – в ворота Франции.

Тем не менее, сборная Португалии набрала шесть очков и с первого места в группе вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Роналду сыграет со Словенией.

С остальными парами плей-офф можно ознакомиться здесь.

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