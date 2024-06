Криштиану Роналду устроил истерику после поражения на Евро-2024: видео

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Грузии, сообщают Vesti.kz.

Роналду был заменен на 66-й минуте игры. К тому моменту сборная Грузии вела со счетом 2:0, а португальцу не удалось отличиться результативными действиями.

Покидая поле, Криштиану изо всех сил пнул бутылку с водой.

🇵🇹 Ronaldo was not happy after being substituted off early... ❌ pic.twitter.com/Cpn6hBYetn

После игры Роналду, уходя в подтрибунное помещение, вступил в перепалку с игроками сборной Грузии.

🚨 Cristiano Ronaldo is fighting & abusing to Georgia bench players.. imagine the scenes if it was Messi 🤷



pic.twitter.com/yGoOGffrxE