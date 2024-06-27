Определились все участники плей-офф Евро-2024

На Евро-2024 в Германии стали известны все участники 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам группового этапа в плей-офф вышли 16 сборных.
Это победители своих групп: Германия, Испания, Англия, Австрия, Румыния и Португалия.
Занявшие вторые места: Швейцария, Италия, Дания, Франция, Бельгия и Турция.
Лучшие среди команд, занявших третьим места: Нидерланды, Грузия, Словакия и Словения.
1/8 финала стартует в субботу 29 июня.
Неудачниками Евро стали восемь сборных: Венгрия, Шотландия, Хорватия, Албания, Сербия, Польша, Украина и Чехия.
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