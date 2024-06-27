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Новости по теме: Евро 2024
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Фейерверки и "реки" фанатов. Как в Грузии отпраздновали историческую победу на Евро-2024: видео

Фейерверки и "реки" фанатов. Как в Грузии отпраздновали историческую победу на Евро-2024: видео
©UEFA

Сборная Грузии по футболу одержала сенсационную победу над Португалией в третьем туре группового этапа Евро-2024 и вышла в 1/8 финала! Это историческое достижение грузинской сборной "свело с ума" всю страну. О реакции Тбилиси на этот результат - материале Vesti.kz.

В это просто невозможно поверить, но Грузия, дебютант европейских соревнований, выходит в плей-офф Евро-2024 с третьего места в своей группе. В заключительном матче группового этапа была одержана первая победа турнире, да не над кем-нибудь, а над самой Португалией во главе с Криштиану Роналду. Кто мог поверить в такое перед турниром?

Даже с учетом того, что Португалия решила свои задачи, а Грузия очень неплохо смотрелась в первых двух своих матчах, где им удалось разжиться историческим очком, букмекеры и специалисты почти не верили в победу грузин. Считалось, что для дебютанта будет колоссальным успехом даже вторая ничья, пусть и со слабо мотивированным соперником и можно будет, хлопая в ладоши, с почестями распрощаться со столь дерзким и успешным новичком.

Однако реальность превзошла все ожидания: умопомрачительная победа грузинской сборной вызвала волну ликования по всей стране. Грузинские болельщики, известные своей страстной поддержкой сборной, очень рады этому беспрецедентному достижению.

От Тбилиси до Батуми улицы заполнены восторженными фанатами, размахивающими грузинскими флагами и скандирующими в унисон. Неожиданный триумф над такой сильной сборной, как Португалия, объединил нацию в гордости и экстазе.

Тысячи жителей Тбилиси вышли на площади столицы, празднуя небывалый успех своей сборной. Ликующие фанаты заполнили центр города, запуская фейерверки, а движение на набережной реки Куры было полностью блокировано.

Горожане выходили целыми семьями из домов, праздновали и на окраинах города. 

Чистая решимость и упорство, проявленные грузинскими игроками на поле, покорили сердца болельщиков по всей стране. А также и за ее пределами – в самой Германии грузинские болельщики устраивали танцы, к ним присоединились и местные фанаты, а также болельщики других стран.

Статус аутсайдера только подогрел пыл поддержки со стороны болельщиков, которые теперь верят в невозможное. Этот исторический момент навсегда останется в памяти грузинских любителей футбола, служа вдохновением для будущих поколений игроков.

Эйфория вокруг успеха футбольной команды вышла далеко за рамки спорта, олицетворяя дух стойкости и единства, который находит отклик у всех грузин.

После этого феноменального достижения грузинские болельщики наслаждаются славой сборной, каждым моментом этого исторического триумфа. С каждым матчем, волнение среди болельщиков продолжало расти, подпитывая веру в то, что все возможно.

"Сегодня не было того, кто сыграл лучше, сегодня была команда и мы всем доказали что выходим играть. Мы всегда выходим побеждать, в каждом матче

Это лучший день в жизни грузинских футбольных болельщиков. Мы вошли в историю и никто не поверил бы, что мы это сделаем. Никто не верил, что мы можем обыграть Португалию, но именно поэтому мы сильная команда" - цитирует Хвичу Кварацхелию официальный сайт УЕФА.

А вот так команда отпраздновала исторический успех в раздевалке.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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