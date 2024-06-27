Расписание матчей плей-офф Евро-2024

Завершились матчи группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, по итогам которых определились все участники стадии плей-офф, сообщают Vesti.kz.
Матчи 1/8 финала будут сыграны с 29 июня по 2 июля.
Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024:
29 июня. 21:00. Швейцария — Италия (Берлин)
29 июня. 23:55. Германия — Дания (Дортмунд)
30 июня. 21:00. Англия — Словакия (Гельзенкирхен)
30 июня. 23:55. Испания — Грузия (Кельн)
1 июля. 21:00. Франция — Бельгия (Дюссельдорф)
1 июля. 23:55. Португалия — Словения (Франкфурт-на-Майне)
2 июля. 21:00. Румыния — Нидерланды (Мюнхен)
2 июля. 23:55. Австрия — Турция (Лейпциг).
Евро-2024 проходит в Германии и продлится до 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.
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