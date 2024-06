Испания - Германия сыграют в 1/4 финала, а Мбаппе против Роналду. Все расклады плей-офф Евро-2024

Групповой этап чемпионата Европы-2024 по футболу близится к своему завершению. Сегодня, 26 июня, состоятся заключительные матчи третьего тура в квартетах E и F, по итогам которых определятся все участники плей-офф.

Но уже сейчас известно, что в четвертьфинале нас ждет матч между сборными Германии и Испании, а также еще две топовых встречи. Vesti.kz разбирают турнирную ситуацию перед последним игровым днем группового турнира.

Накануне сборная Франции сыграла вничью с командой Польши (1:1) в матче третьего тура группового этапа Евро‑2024 и вышла в 1/8 финала турнира со второго места группы D. С первого места в плей-офф сенсационно вышла Австрия.

В первом раунде плей-офф "трехцветные" сыграют со второй командой из группы Е. Это может быть кто угодно из квартета - Румыния, Бельгия, Словакия и Украина, так как все четыре команды набрали по три очка после двух туров.

При этом Франция попала в одну часть сетки с Германией, Испанией и Португалией, которые заняли первые места в своих группах. В финал попадет только одна из этих сборных.

Все четыре сборные ожидают своих соперников по 1/8 финала. В четвертьфиналах потенциально могут образоваться пары Испания - Германия, Португалия - Франция и Англия - Италия. То есть мы, вероятно, увидим противостояние Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.

Но не забываем, что для этого сценария всем четырем сборным - Франции, Германии, Испании и Португалии еще нужно проходить своих первых соперников в плей-офф.

Уже определились две пары 1/8 финала. Первая - это Швейцария и Италия. Победитель этого противостояния выходит на Англию, на которую в 1/8 финала рискуют попасть Нидерланды, занявшие третье место в группе. По крайней мере, на данный момент расклад именно такой. Однако, чтобы он сохранился, нужно, чтобы ничего не поменялось в рейтинге сборных третьих мест - любое изменение может отправить "оранжевых" на другого соперника.

А вот кому не позавидуешь, так это Дании. Скандинавы стали вторыми в группе по дополнительным показателям, но в 1/8 финала попадают на хозяев турнира - Германию.

Участники 1/8 финала Евро-2024 по состоянию на 26 июня выглядят так:

1. Испания (1В) — Словакия (3Е)

2. Германия (1А) — Дания (2С)

3. Португалия (1F) — Венгрия (3А)

4. Франция (2D) — Бельгия (2Е)

5. Румыния (1Е) — Словения (3С)

6. Австрия (1D) — Турция (2F)

7. Англия (1C) — Нидерланды (3D)

8. Швейцария (2А) — Италия (2В)

Выделенные команды - точно сыграют в указанных парах плей-офф.

В четвертьфиналах встретятся победители пар по порядку, указанному выше: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. В полуфиналах — лучшие из четверок 1-2-3-4 и 5-6-7-8.

