Определилась первая пара плей-офф Евро-2024

Стала известна первая пара 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу, который проходит в Германии, сообщают Vesti.kz.

Так, сборная Италии сыграет со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2024. Матч пройдет в субботу, 29 июня, на "Олимпияштадион" в Берлине.

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 Италия сыграла вничью с Хорватией (1:1) и вышла в плей-офф, заняв второе место в группе B. Швейцария же стала второй в квартете А.

Напомним, сборная Италии является действующим чемпионом Европы.