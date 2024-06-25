Англия, Франция и Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2024

Сборные Франции, Англии и Нидерландов обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу, который проходит в Германии, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в плей-офф Евро выходят команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также четыре лучшие сборные, которые завершили групповую стадию на третьем месте.

Сборные Франции, Англии и Нидерландов уже не опустятся ниже третьего места в своих группах.

В частности, команда Гарета Саутгейта после ничьей Италии с Хорватией (1:1) и поражения Албании от Испании (0:1) гарантированно выйдет из группы С.

Даже если она займет третье место в своем квартете, то уже не вылетит: у Англии четыре очка после двух туров, а у Венгрии и Хорватии, финишировавших третьими в группах А и В, – три и два балла соответственно после трех матчей.

То же касается Нидерландов и Франции – у них по четыре очка в группе D, то есть любая из этих сборных, даже заняв третье место, все равно пройдет дальше.

Таким образом, на данный момент в плей-офф Евро-2024 вышли Германия, Швейцария, Испания, Италия, Португалия, Англия, Франция и Нидерланды.