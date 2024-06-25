На Евро-2024 раскрыли "договорной" матч. Подробности

Удивительная ситуация сложилась в одной из групп чемпионата Европы-2024 по футболу, где сразу четыре команды набрали одинаковое количество очков - по три очка после двух игр, сообщают Vesti.kz.

На этом фоне пошли разговоры о возможном неспортивном характере одного из матчей.

Ранее на Евро такого никогда не было

Ситуация, когда четыре команды набрали по три очка за два тура крупного турнира, не может не удивлять. Подобного на Евро до этого не было.

Речь идет о квартете Е, где представлены сборные Бельгии, Румынии, Словакии и Украины.

В ситуации, когда у всех команд одинаковое количество очков, на первый план выходит общая разность голов. И тут все плохо у Украина – крупное поражение в первом матче от Румынии (0:3) может дорого обойтись команде. Сейчас украинцы занимают последнее место в группе, а впереди решающая игра против фаворита - Бельгии, которые должны побеждать и проходить дальше.

В этом случае складывается такая ситуация, что ничья в матче Словакия – Румыния выведет румын в плей-офф со второго места. При этом обе команды не могут опуститься ниже третьего места. А третье место с четырьмя очками – это практически гарантированный плей-офф. С таким показателем команда практически точно попадет в число четырех лучших из шести третьих мест.

Словом, Румыния и Словакия могут сыграть вничью, и обе команды останутся довольны.

"Скандинавская ничья"

И как тут не вспомнить, что случай на Евро-2004, когда сборные Швеции и Дании встречались в последнем туре группового этапа. Турнирная ситуация была такой, что обе скандинавские команды прошли бы в плей-офф при ничьей как минимум с четырьмя голами (2:2, 3:3, 4:4 и так далее) независимо от результата конкурента – Италии.

В итоге шведы и датчане сыграли со счетом 2:2 (совпадение?), что исключило сборную итальянцев из турнира.

Таким образом, ничья между Румынией и Словакией фактически выведет обе сборные в плей-офф Евро-2024. Игра состоится в среду, 26 июня, на "Дойче Банк Парке" во Франкфурте.