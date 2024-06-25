Определился неудачник "группы смерти" на Евро-2024

Стала известна третья команда, которая завершила выступление на чемпионате Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, передает Vesti.kz.

Это сборная Албании, которая заняла последнее место в "группе смерти", набрав одно очко, и вылетала с Евро-2024.

В плей-офф от группы В вышли сборные Испании (9) и Италии (4). Хорваты, набрав два очка, стали третьими. Сборная Златко Далича сохраняет минимальные шансы на проход в 1/8 финала.

Напомним, что первым неудачником Евро-2024 стала сборная Польши, потерпевшая два поражения в двух играх. Также из группы не вышла Шотландия.

В то же время восемь сборных уже обеспечили себе выход в 1/8 финала. Это Германия, Швейцария, Испания, Италия, Португалия, Англия, Франция и Нидерланды.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.