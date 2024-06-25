Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024
Комментарии

Определился неудачник "группы смерти" на Евро-2024

Определился неудачник "группы смерти" на Евро-2024
©UEFA

Стала известна третья команда, которая завершила выступление на чемпионате Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, передает Vesti.kz.

Это сборная Албании, которая заняла последнее место в "группе смерти", набрав одно очко, и вылетала с Евро-2024.

В плей-офф от группы В вышли сборные Испании (9) и Италии (4). Хорваты, набрав два очка, стали третьими. Сборная Златко Далича сохраняет минимальные шансы на проход в 1/8 финала.

Напомним, что первым неудачником Евро-2024 стала сборная Польши, потерпевшая два поражения в двух играх. Также из группы не вышла Шотландия.

В то же время восемь сборных уже обеспечили себе выход в 1/8 финала. Это Германия, Швейцария, Испания, Италия, Португалия, Англия, Франция и Нидерланды.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Албания

Загрузка матч-центра...

Реклама

Новости
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus