Определился второй неудачник Евро-2024

Стала известна вторая команда, которая досрочно завершила выступление на чемпионате Европы по футболу 2024 года, проходящего в Германии, передает Vesti.kz.

Это сборная Шотландия, которая за три матча набрала одно очко и заняла последнее, четвертое место в группе А.

В плей-офф от квартете вышли сборная Германии, набравшая семь очков, и Швейцария (5). На третьей строчке расположилась команда Венгрии с тремя баллами.

В плей-офф Германия встретится со второй командой из группы С, Швейцария – со сборной, ставшей второй в группе В.

Напомним, что первым неудачником Евро-2024 стала сборная Польши, потерпевшая два поражения в двух играх.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.