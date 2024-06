Германия с первого места вышла в плей-офф на Евро-2024, вторую путевку забрала Швейцария

На чемпионате Европы по футболу состоялись последние матчи в группе А, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее досрочно в плей-офф вышла сборная Германии - хозяйка турнира.

В заключительном туре определилась команда, которая забирает вторую путевку от этого квартета. Ей стала Швейцария, которая во Франкфурте сыграла с Германией вничью со счетом 1:1.

Автором первого гола на 28-й минуте стал швейцарский нападающий Дэн Ндойе. Немцы сравняли в добавленное ко второму тайму время благодаря точному удару форварда Никласа Фюллькруга.

Эта ничья позволила Швейцарии выйти в следующую стадию со второго места. У команды пять очков в трех встречах. Германия стала первой, набрав семь баллов.

🇨🇭 What a time for Ndoye to score his first international goal 👏#EURO2024 | #SUIGER pic.twitter.com/lwmTEDB5NN