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Новости по теме: Евро 2024
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Германия с первого места вышла в плей-офф на Евро-2024, вторую путевку забрала Швейцария

Германия с первого места вышла в плей-офф на Евро-2024, вторую путевку забрала Швейцария
©x.com/EURO2024

На чемпионате Европы по футболу состоялись последние матчи в группе А, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее досрочно в плей-офф вышла сборная Германии - хозяйка турнира.

В заключительном туре определилась команда, которая забирает вторую путевку от этого квартета. Ей стала Швейцария, которая во Франкфурте сыграла с Германией вничью со счетом 1:1.

Автором первого гола на 28-й минуте стал швейцарский нападающий Дэн Ндойе. Немцы сравняли в добавленное ко второму тайму время благодаря точному удару форварда Никласа Фюллькруга.

Эта ничья позволила Швейцарии выйти в следующую стадию со второго места. У команды пять очков в трех встречах. Германия стала первой, набрав семь баллов. 

В другом матче группы в Штутгарте сборная Венгрии вырвала победу у Шотландии со счетом 1:0. Единственный гол был забит на десятой минуте, добавленной ко второму тайму. Его автором стал венгерский нападающий Кевин Чобот

Таким образом, Венгрия, набрав в трех матчах три очка, заняла третье место и также имеет шанс выйти в плей-офф. По окончании группового этапа из шести команд, занявших третьи места, будут отобраны четыре лучших, которые получат путевки в 1/8-ю.

Покидает же турнир сборная Шотландии, последняя в группе А, которая в трех встречах набрала один балл. 

Напомним, турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. 

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Швейцария Германия Венгрия Шотландия

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