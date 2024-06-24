Германия с первого места вышла в плей-офф на Евро-2024, вторую путевку забрала Швейцария

На чемпионате Европы по футболу состоялись последние матчи в группе А, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее досрочно в плей-офф вышла сборная Германии - хозяйка турнира.

В заключительном туре определилась команда, которая забирает вторую путевку от этого квартета. Ей стала Швейцария, которая во Франкфурте сыграла с Германией вничью со счетом 1:1.

🇩🇪 Füllkrug's late goal secures top spot in Group A 👏#EURO2024 | #SUIGER pic.twitter.com/s98x3okViQ — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 23, 2024

Автором первого гола на 28-й минуте стал швейцарский нападающий Дэн Ндойе. Немцы сравняли в добавленное ко второму тайму время благодаря точному удару форварда Никласа Фюллькруга.

Эта ничья позволила Швейцарии выйти в следующую стадию со второго места. У команды пять очков в трех встречах. Германия стала первой, набрав семь баллов.

🇨🇭 What a time for Ndoye to score his first international goal 👏#EURO2024 | #SUIGER pic.twitter.com/lwmTEDB5NN — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 23, 2024

В другом матче группы в Штутгарте сборная Венгрии вырвала победу у Шотландии со счетом 1:0. Единственный гол был забит на десятой минуте, добавленной ко второму тайму. Его автором стал венгерский нападающий Кевин Чобот.

Таким образом, Венгрия, набрав в трех матчах три очка, заняла третье место и также имеет шанс выйти в плей-офф. По окончании группового этапа из шести команд, занявших третьи места, будут отобраны четыре лучших, которые получат путевки в 1/8-ю.

Покидает же турнир сборная Шотландии, последняя в группе А, которая в трех встречах набрала один балл.

Напомним, турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.

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