Звезду сборной Португалии дисквалифицировали на Евро-2024

Рафаэль Леау, ключевой нападающий сборной Португалии, не сможет принять участие в третьем туре группового этапа Евро-2024 против сборной Грузии. После двух первых игр на чемпионате Европы футболист был дисквалифицирован из-за неспортивного поведения, сообщают Vesti.kz.

Звезда итальянского "Милана" был одним из ведущих атакующих игроков Португалии на Евро, но турнир начался для него не лучшим образом.

В первой игре против Чехии Леау был заменен на 60-й минуте, когда его команда проигрывала. За время, проведенное на поле, 25-летний игрок получил желтую карточку за симуляцию. После его замены португальцы сумели изменить ход игры и победить со счетом 2:1.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес решил дать Рафаэлю еще один шанс в матче с Турцией, выпустив его на поле с первых минут. Хотя команда действовала более эффективно, чем против Чехии, выиграв 3:0, Леау вернулся к своим старым трюкам и вновь был пойман на симуляции.

Rafael Leão will serve a one game suspension after receiving a yellow for diving in back-to-back games. pic.twitter.com/SS9dFua2ZN