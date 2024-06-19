Критика, симуляция и автогол. Как Португалия вместе с Роналду еле вырвала победу на старте Евро

Сборная Португалии, за которую выступает звезда мирового футбола Криштиану Роналду, одержала победу в своем стартовом матче на чемпионате Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках группы F в Лейпциге команда знаменитого форварда со счетом 2:1 обыграла Чехию.

Первый тайм прошел без голов. На 39-й минуте горчичник за симуляцию заработал португальский нападающий Рафаэль Леау.

Во втором отрезке на 62-й минуте чехов вывел вперед полузащитник Лукаш Провод. А на 69-й защитник Робин Гранач после навеса в штрафную срезал мяч в свои же ворота, сравняв.

Роналду вышел на поле в стартовом составе. Перед матчем он подвергся критике со стороны португальских болельщиков и экспертов за то, что не завершил карьеру в сборной. Голевыми действиями футболист не отметился. Он мог записать на свой счет ассист, когда на 87-й минуте Диогу Жота после его передачи успешно сыграл головой на отскоке и забил, но судья после просмотра VAR взятие ворот не засчитал.

В итоге Португалия вырвала победу уже в добавленное время. Автором решающего гола стал Франсишку Консейсау.

Ранее в группе F Турция обыграла Грузию со счетом 3:1. Турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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