Сборная Португалии приняла решение по Роналду на первый матч Евро-2024

Стали известны составы сборных Португалии и Чехии на матч группового этапа Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz.

Игра группы F в Лейпциге будет закрывать программу первого тура. Начало матча в 00:00 по казахстанскому времени.

Отметим, что звездный футболист сборной Португалии 39-летний Криштиану Роналду попал в стартовый состав на эту игру.

Португалия: Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Дало, Фернандеш, Витинья, Силва, Роналду, Леау.

Чехия: Станек, Голеш, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Доудера, Соучек, Провод, Шульц, Кухта, Шик.

Для Роналду этот Евро станет шестым в карьере - это абсолютный рекорд. В своем дебютном турнире в 2004 году нападающий дошел со сборной до финала, в 2016 году португальцы победили на Евро.

Добавим, что в первом матче этого квартета сборная Турции обыграла дебютанта Евро команду Грузии со счетом 3:1.