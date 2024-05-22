Криштиану Роналду близок к абсолютному рекорду

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду близок к установлению абсолютного рекорда, сообщают Vesti.kz.

39-летний форвард попал в заявку сборной Португалии для участия в чемпионате Европы-2024.

Предстоящий Евро станет для Роналду шестым. Если лидер португальский сборной выйдет на поле в Германии, то он станет абсолютным рекордсменом по количеству участий в европейских первенствах.

Тем самым, Роналду выйдет на чистое первое место, обойдя Икера Касильяса, на счету которого пять чемпионатов Европы. При этом португалец играл на каждом из пяти Евро, где попал в заявку, а испанец – на трех из пяти.

Криштиану Роналду побил новый рекорд и вошел в историю

Напомним, впервые Роналду сыграл на Евро в 2004 году. Тогда сборная Португалии в финале уступила Греции (0:1).

В 2016 году Криштиану стал победителем турнира.