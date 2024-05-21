В сборной Португалии решили судьбу Роналду

Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат Европы-2024 года, который пройдет в Германии, передает Vesti.kz.
В числе приглашенных игроков оказался обладатель пяти "Золотых мячей" и нынешний лидер саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Турнир стартует 14 июня и продлится месяц.
Полный состав команды выглядит таким образом:
Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Хосе Са ("Вулверхэмптон", Англия), Руй Патрисиу ("Рома", Италия).
Защитники: Данилу Перейра ("ПСЖ", Франция), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Англия), Антониу Силва ("Бенфика"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Пепе ("Порту"), Нуну Мендеш ("ПСЖ", Франция), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Канселу ("Барселона", Испания), Нельсон Семеду ("Вулверхэмптон", Англия).
Полузащитники: Жоау Палинья ("Фулхэм", Англия), Жоау Невеш ("Бенфика"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Витинья ("ПСЖ", Франция), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Отавиу ("Аль-Наср", Саудовская Аравия).
Нападающие: Рафаэл Леау ("Милан", Италия), Жоау Феликс ("Барселона", Испания), Педру Нету ("Вулверхэмптон", Англия), Диогу Жота ("Ливерпуль", Англия), Франсишку Консейсау ("Порту"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ", Франция), Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Саудовская Аравия).
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