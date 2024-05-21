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Новости спорта Сборные Евро-2024
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В сборной Португалии решили судьбу Роналду

В сборной Португалии решили судьбу Роналду
©ФК "Аль-Наср"

Сборная Португалии объявила состав на предстоящий чемпионат Европы-2024 года, который пройдет в Германии, передает Vesti.kz.

В числе приглашенных игроков оказался обладатель пяти "Золотых мячей" и нынешний лидер саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Турнир стартует 14 июня и продлится месяц.

Полный состав команды выглядит таким образом:

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Хосе Са ("Вулверхэмптон", Англия), Руй Патрисиу ("Рома", Италия).

Защитники: Данилу Перейра ("ПСЖ", Франция), Рубен Диаш ("Манчестер Сити", Англия), Антониу Силва ("Бенфика"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Пепе ("Порту"), Нуну Мендеш ("ПСЖ", Франция), Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Канселу ("Барселона", Испания), Нельсон Семеду ("Вулверхэмптон", Англия).

Полузащитники: Жоау Палинья ("Фулхэм", Англия), Жоау Невеш ("Бенфика"), Рубен Невеш ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Витинья ("ПСЖ", Франция), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Отавиу ("Аль-Наср", Саудовская Аравия).

Нападающие: Рафаэл Леау ("Милан", Италия), Жоау Феликс ("Барселона", Испания), Педру Нету ("Вулверхэмптон", Англия), Диогу Жота ("Ливерпуль", Англия), Франсишку Консейсау ("Порту"), Гонсалу Рамуш ("ПСЖ", Франция), Криштиану Роналду ("Аль-Наср", Саудовская Аравия).

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия Чемпионат Европы по футболу Евро 2024 Еврофутбол Футбол

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