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Новости спорта Сборные Евро-2024
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Найдено объяснение включению Роналду в заявку Португалии на Евро

Найдено объяснение включению Роналду в заявку Португалии на Евро
©instagram.com/cristiano/

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал причину, по которой он взял 39-летнего форварда Криштиану Роналду на чемпионат Европы-2024, передает Vesti.kz.

Ранее главную звезду Португалии добавили в окончательную заявку сборной на турнир.

"Взгляните на его статистику. Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами. Это нам очень нравится и в этом мы нуждаемся.

Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Мы хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке.

Есть игроки, которые имеют второстепенные роли в важных раздевалках, и другие, которые играют важную роль в менее сильных командах. С марта 2023 года до сегодняшнего дня у нас есть много информации", – сказал Мартинес.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с середины июня по середину июля.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Португалия

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