Найдено объяснение включению Роналду в заявку Португалии на Евро

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал причину, по которой он взял 39-летнего форварда Криштиану Роналду на чемпионат Европы-2024, передает Vesti.kz.

Ранее главную звезду Португалии добавили в окончательную заявку сборной на турнир.

"Взгляните на его статистику. Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами. Это нам очень нравится и в этом мы нуждаемся.

Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Мы хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке.

Есть игроки, которые имеют второстепенные роли в важных раздевалках, и другие, которые играют важную роль в менее сильных командах. С марта 2023 года до сегодняшнего дня у нас есть много информации", – сказал Мартинес.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с середины июня по середину июля.