Турецкий Месси забил красоту и лишил Грузию сенсации на Евро-2024

Сборные Турции и Грузии сыграли в матче группы F на чемпионате Европы по футболу в Германии, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Дортмунде завершилась победой турецкой сборной со счетом 3:1. Турки первыми вышли вперед на 25-й минуте после гола Мерта Мюлдюра.

На 27-й минуте Кенан Йылдыз забил второй мяч, впрочем, аргентинский арбитр Факундо Тельо отменил гол из-за офсайда.

На 32-й минуте грузины сумели ответить взятием ворот: автором первого гола команды на чемпионатах Европы стал Жорж Микаутадзе, пробивший в ближний угол.

Сборная Турции вновь вышла на 65-й минуте: полузащитник "Реала" Арда Гюлер, которого называют турецким Месси великолепным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Георгия Мамардашвили.

Окончательный результат был установлен на 97-й минуте, когда после серии угловых у своих ворот турки вышли в контратаку и Керем Актюркоглу поразил пустые ворота команды Грузии.

Напомним, что в другом матче этого квартета сыграют команды Португалии и Чехии: встреча в Лейпциге начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

Во втором туре 22 июня Грузия сыграет в Гамбурге с Чехией, а Турция в этот день в Дортмунде будет противостоять Португалии.

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