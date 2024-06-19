Роналду вошел в историю футбола

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал автором уникального достижения, передают Vesti.kz.
Он стал первым в истории игроком, сыгравшим на шести разных чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024).
В первом туре группы F чемпионата Европы-2024 в Германии португальцы обыграли Чехию (2:1), подробности - тут.
Во втором туре, 22 июня, Чехия встретится с Грузией, а Португалия сыграет с Турцией.
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𝗜𝗡𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗔́𝗩𝗘𝗟. 🐐🇵🇹 #PartilhaAPaixão | #EURO2024 pic.twitter.com/DAF96e3mVH— Portugal (@selecaoportugal) June 18, 2024
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