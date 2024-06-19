Арда Гюлер и Турция сотворили историю на Евро

Сборная Турции по футболу впервые выиграла свой матч открытия на чемпионатах Европы, до этого проиграв все пять таких игр, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

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Арда Гюлер не только забил победный гол, но и стал третьим тинейджером в истории, отдавшим 5+ передач под удар в матче Евро, после Уэйна Руни (2004) и Педри (2021).

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Кроме того, Гюлер - самый молодой игрок в истории, забивший в своем дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней). Он превзошел Криштиану Роналду, который забил в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в ворота Греции.

Гюлер стал лишь третьим тинейджером, которому удалось забить в своем дебютном матче на Евро, после Ференца Бене (1964) и Криштиану Роналду (2004).

22 июня Турция встретится с Португалией, а Грузия сыграет с Чехией.