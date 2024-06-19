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Новости по теме: Евро 2024

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Арда Гюлер и Турция сотворили историю на Евро

Арда Гюлер и Турция сотворили историю на Евро
©instagram.com/millitakimlar

Сборная Турции по футболу впервые выиграла свой матч открытия на чемпионатах Европы, до этого проиграв все пять таких игр, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

Подопечные Винченцо Монтеллы обыграли Грузию в первом туре группы F.

Арда Гюлер не только забил победный гол, но и стал третьим тинейджером в истории, отдавшим 5+ передач под удар в матче Евро, после Уэйна Руни (2004) и Педри (2021).

Фанаты Турции и Грузии устроили массовую драку на матче Евро-2024. Видео

Кроме того, Гюлер - самый молодой игрок в истории, забивший в своем дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней). Он превзошел Криштиану Роналду, который забил в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в ворота Греции.

Гюлер стал лишь третьим тинейджером, которому удалось забить в своем дебютном матче на Евро, после Ференца Бене (1964) и Криштиану Роналду (2004).

22 июня Турция встретится с Португалией, а Грузия сыграет с Чехией.

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Метки:
Турция Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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