Фанаты Турции и Грузии устроили массовую драку на матче Евро-2024. Видео

Массовая драка фанатов произошла на чемпионате Европы по футболу, который проходит в Германии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент случился в Дортмунде на трибунах стадиона прямо перед началом игры между фанатами сборных Турции и Грузии. Сотрудники правопорядка успели вмешаться и предотвратить более масштабное побоище.

Что касается самого матча, сборная Турции одержала победу со счетом 3:1. Команды играют в группе F, в рамках которой также Португалия обыграла Чехию.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.