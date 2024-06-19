Спасибо Португалии! Новый рекорд установлен на Евро

Матч сборных Португалии и Чехии закрыл первый тур группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, проходящего в эти дни в Германии, передают Vesti.kz.

Португальцы в компенсированное время дожали чехов со счетом 2:1. Благодаря этому, по информации Stats Foot, на текущем континентальном туре установлен новый рекорд по количеству голов. После 12 игр было забито 34 мяча. Это лучший показатель в истории Евро:

34 - Евро-2024;

33 - Евро-2012;

32 - Евро-2000;

32 - Евро-1984.

Meilleur total de buts inscrits après les 12 premiers matchs lors d'une édition à l'EURO :



34- EURO 2024

33- Euro 2012

32- Euro 2000

32- Euro 1984 #PORCZE #EURO2024 — Stats Foot (@Statsdufoot) June 18, 2024

Результаты матчей первого тура:

группа А: Германия - Шотландия - 5:1, Венгрия - Швейцария - 1:3;

группа B: Испания - Хорватия - 3:0, Италия - Албания - 2:1;

группа C: Словения - Дания - 1:1, Сербия - Англия - 0:1;

группа D: Польша - Нидерланды - 1:2, Австрия - Франция - 0:1;

группа Е: Румыния - Украина - 3:0, Бельгия - Словакия - 0:1;

группа F: Турция - Грузия - 3:1, Португалия - Чехия - 2:1.