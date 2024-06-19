Спасибо Португалии! Новый рекорд установлен на Евро

Матч сборных Португалии и Чехии закрыл первый тур группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, проходящего в эти дни в Германии, передают Vesti.kz.
Португальцы в компенсированное время дожали чехов со счетом 2:1. Благодаря этому, по информации Stats Foot, на текущем континентальном туре установлен новый рекорд по количеству голов. После 12 игр было забито 34 мяча. Это лучший показатель в истории Евро:
34 - Евро-2024;
33 - Евро-2012;
32 - Евро-2000;
32 - Евро-1984.
Meilleur total de buts inscrits après les 12 premiers matchs lors d'une édition à l'EURO :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 18, 2024
34- EURO 2024
33- Euro 2012
32- Euro 2000
32- Euro 1984 #PORCZE #EURO2024
Результаты матчей первого тура:
группа А: Германия - Шотландия - 5:1, Венгрия - Швейцария - 1:3;
группа B: Испания - Хорватия - 3:0, Италия - Албания - 2:1;
группа C: Словения - Дания - 1:1, Сербия - Англия - 0:1;
группа D: Польша - Нидерланды - 1:2, Австрия - Франция - 0:1;
группа Е: Румыния - Украина - 3:0, Бельгия - Словакия - 0:1;
группа F: Турция - Грузия - 3:1, Португалия - Чехия - 2:1.
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