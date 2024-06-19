Роналду ответил постом на развязку в матче Евро на 92-й минуте

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал исход матча c Чехией в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча квартета F состоялась в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена" и завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев, вырвавших победу на 90+2-й минуте.

Роналду вошел в историю футбола

"До конца, Португалия!!!", - отреагировал Роналду на развязку в матче в Instagram.

Во втором туре, 22 июня, Чехия встретится с Грузией, а Португалия сыграет с Турцией.