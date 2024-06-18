Незаменимый или обуза? В Португалии возникли споры по поводу участия Роналду в Евро-2024

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду готовится к старту на очередном чемпионате Европы. В связи с чем в его родной Португалии разгорелись споры, сообщает ВВС.

Ожидалось, что после последнего чемпионата мира он завершит международную карьеру, но легенда продолжает готовиться к своему рекордному шестому участию на Евро.

Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отметил: "У большинства игроков, когда тело начинает давать сбои, голова смиряется с этим. В его случае все наоборот. Его тело остановится только тогда, когда голова скажет, что оно должно остановиться. У него невероятное стремление и привычки, как у 18-летнего подростка, он выступает за сборную уже 20 лет. Это уникально".

Несмотря на свои 39 лет, Роналду не планирует уходить из международного футбола и поставил цель провести 250 матчей за сборную (сейчас у него 207). Однако он сталкивается с критикой, что команда может выступать лучше и без него.

"Даже учитывая все, что представляет собой Роналду, для него больше нет смысла быть незаменимым игроком в стартовом составе", - сказала известный в Португалии футбольный эксперт София Оливейра. Она также отметила, что влияние футболиста могло бы быть более заметным, если бы он играл с запаса, так как его общая игра не всегда положительно влияет на команду.

Роналду занимает второе место по голам и третье по количеству использованных минут (725) в отборочной кампании, однако Португалия провела свою лучшую игру в отборочном турнире без него, победив Люксембург со счетом 9:0. Мартинес заявил, что команда готова побеждать без своей главной звезды.

Напомним, чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Португалии проведет первый матч против Чехии. Он состоится сегодня, в ночь с 18 на 19 июня, в 00:00 по казахстанскому времени.