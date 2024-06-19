Определился первый участник плей-офф Евро-2024

Сборные Германии и Венгрии сыграли в матче второго тура группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев чемпионата Европы.

Первый гол немцы забили на 22-й минуте: отличился Джамал Мусиала.

На 67-й минуте Германия развила успех благодаря голу капитана команды Илкая Гюндогана, который установил окончательный результат.

Таким образом, немцы набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф турнира.

Напомним, в первом туре хозяева Евро-2024 разгромили команду Шотландии со счетом 5:1.

В заключительном туре группы A немцы 23 июня сыграют во Франкфурте-на-Майне против Швейцарии. В этот же день представители данного квартета Шотландия и Венгрия сразятся в Штутгарте.

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