Определился первый участник плей-офф Евро-2024

Сборные Германии и Венгрии сыграли в матче второго тура группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев чемпионата Европы.
Первый гол немцы забили на 22-й минуте: отличился Джамал Мусиала.
Musiala fires Germany ahead at the break 💪#EURO2024 | #GERHUN pic.twitter.com/rYcjwWvcBe— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024
На 67-й минуте Германия развила успех благодаря голу капитана команды Илкая Гюндогана, который установил окончательный результат.
🇩🇪🎉#EURO2024 | #GERHUN pic.twitter.com/GLZexdtqs7— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024
Таким образом, немцы набрали шесть очков и досрочно вышли в плей-офф турнира.
Напомним, в первом туре хозяева Евро-2024 разгромили команду Шотландии со счетом 5:1.
В заключительном туре группы A немцы 23 июня сыграют во Франкфурте-на-Майне против Швейцарии. В этот же день представители данного квартета Шотландия и Венгрия сразятся в Штутгарте.
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