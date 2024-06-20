Швейцария лишила себя досрочного выхода в плей-офф на Евро

Сборные Шотландии и Швейцарии не смогли выявить победителя в матче чемпионата Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в рамках группы А прошла в Кельне и завершилась со счетом 1:1. Победа в этой встрече обеспечивала Швейцарии досрочный выход в плей-офф, но команда подвела себя сама.

На 13-й минуте во время атаки сборной Шотландии мяч рикошетом от швейцарского полузащитника Скотта Мактоминея влетел в ворота "красных крестоносцев". Случился автогол, против которого Янн Зоммер был бессилен.

На 26-й минуте уже оборона шотландцев допустила серьезную ошибку, которой воспользовался Джердан Шакири и сравнял.

На 33-й минуте Дэн Ндойе вывел Швейцарию вперед, но радость команды была недолгой, так как после просмотра системы VAR рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

Ситуация повторилась на 83-й минуте, только в ворота пробил уже шотландский форвард Бреел Эмболо. Этот гол также после системы VAR не был засчитан из-за офсайда.

Напомним, Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Бундестим, хозяйка турнира, первой оформила выход в плей-офф.

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