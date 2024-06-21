На чемпионате Европы по футболу определился второй участник плей-офф

Сборная Испании досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло благодаря победе над Италией, которая состоялась во втором туре группы В, которую также называют "группой смерти".
В двух турах испанцы набрали шесть очков и гарантировали себе первое место в квартете. В первом матче подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли Хорватию (3:0) и во втором были сильнее Италии (1:0).
Напомним, что турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Ранее Бундестим, хозяйка турнира, первой оформила досрочный выход в плей-офф. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.
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