Испания и Италия выявили победителя в матче "группы смерти" на Евро-2024

Сборная Испании обыграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Гельзенкирхене в рамках второго тура группы В, которую также называют "группой смерти".
Испания одержала победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал итальянский защитник Рикардо Калафьори, который на 55-й минуте забил автогол.
Calafiori own goal breaks deadlock 📸#EURO2024 | #ESPITA pic.twitter.com/XcGFdpKCSv— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2024
Football.#EURO2024 | #ESPITA pic.twitter.com/wMCwJ4rU7r— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2024
Напомним, турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Италии является действующим чемпионом. В группе В также выступают Хорватия и Албания, которые во втором туре сыграли вничью 2:2. В первом туре Испания обыграла Хорватию (3:0), а Италия победила Албанию (2:1).
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