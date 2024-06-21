Испания и Италия выявили победителя в матче "группы смерти" на Евро-2024

Сборная Испании обыграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Гельзенкирхене в рамках второго тура группы В, которую также называют "группой смерти".

Испания одержала победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал итальянский защитник Рикардо Калафьори, который на 55-й минуте забил автогол.

Напомним, турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Италии является действующим чемпионом. В группе В также выступают Хорватия и Албания, которые во втором туре сыграли вничью 2:2. В первом туре Испания обыграла Хорватию (3:0), а Италия победила Албанию (2:1).

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