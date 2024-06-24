Назван самый быстрый игрок Евро-2024. Мбаппе только 8-й

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала десятку самых быстрых игроков чемпионата Европы-2024, проходящего в Германии, передают Vesti.kz.
Первую строчку в списке занял полузащитник сборной Румынии Валентин Михайлэ. Игрок "Пармы" показал скорость в 35,8 километра в час.
На второй позиции расположился швейцарский нападающий "Болоньи" Дэн Ндой (35,6 км/ч), а тройку лидеров замкнул датский центрфорвард "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд (35,5 км/ч).
Топ-10 самых быстрых игроков Евро-2024 выглядит так:
1. Валентин Михэйлэ (Румыния) – 35,8 км/ч.
2. Дэн Ндой (Швейцария) – 35,6 км/ч.
3. Расмус Хойлунд (Дания) – 35,5 км/ч.
4. Рафаэл Леау (Португалия) – 35,4 км/ч.
5. Жереми Фримпонг (Нидерланды) – 35,2 км/ч.
6. Нуну Мендеш (Португалия) – 35,1 км/ч.
7. Киран Тирни (Шотландия) – 35 км/ч.
8. Килиан Мбаппе (Франция) – 35 км/ч.
9. Михаил Мудрик (Украина) – 34,9 км/ч.
10. Кайл Уолкер (Англия) – 34,8 км/ч.
Fastest players (km/h) so far💨 #EURO2024 pic.twitter.com/HZnjyTFbpW— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 23, 2024
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Напомним, что Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Досрочно в плей-офф Евро попали Германия, Швейцария, Испания и Португалия, а также известны два неудачника турнира.
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