"Это незаконно!" В карьере Криштиану Роналду нашли ошибку

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл восхищен результативностью своего бывшего одноклубника - нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

На счету 39-летнего форварда, ныне выступающего за саудовский "Аль-Наср", 895 забитых мячей на клубном и международном уровнях.

"Я не могу в это поверить… В то, что он забил 895 голов. Это кажется ошибкой. Конечно, я знал, что он обычно забивает по несколько мячей, но, честно говоря… В нем весь профессионализм - он ни разу за свою карьеру не готовился к матчам спустя рукава. Он феномен, один из величайших, кого мы когда-либо видели и увидим. Его преданность делу, стремление победить невероятны, а 895 голов – это вообще почти незаконно!", – цитирует Невилла Express.

Напомним, Роналду с 2023 года выступает за "Аль-Наср". В завершившемся сезоне он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 13 результативными передачами.

Роналду получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии - 35 голов в 31 матче. Португалец установил рекорд чемпионата и вошел в историю футбола.

Криштиану Роналду решил уйти из "Аль-Насра" и выбрал новый клуб

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций. В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Сейчас Роналду в составе сборной Португалии принимает участие на Евро-2024. Там Криштиану установил два новых рекорда.