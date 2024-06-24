Испанский клуб выкупил у "Кайрата" таланта из Бразилии

Испанский клуб "Эль-Посо" за довольно внушительную сумму выкупает контракт бразильского легионера Рикардиньо у алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz со ссылкой на Futsalkazakhstan.

Отмечается, что игрок имел соглашение с казахстанской командой до конца сезона-2026/27.

Об своем уходе легионер уже проинформировал публично.

За "Кайрат" Рикардиньо провел 22 матча и забил 15 голов.

Бразилец - очень перспективный игрок. Хотя в "Кайрате" полноценно не раскрылся, несмотря на это, алматинцы определенно заработали на его трансфере.

Напомним, что в разное время в "Эль-Посо" из "Кайрата" переходили другие бразильцы - Лео Сантана и Рего Тайнан.