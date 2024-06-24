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Новости по теме: Евро 2024
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Интрига "группы жизни" и решающие матчи для Франции и Турции. Последний шанс на плей-офф Евро-2024?

Интрига "группы жизни" и решающие матчи для Франции и Турции. Последний шанс на плей-офф Евро-2024?
©uefa.com

Совсем скоро завершится групповой этап Евро-2024, и мы узнаем всех участников 1/8 финала. Хотя уже известны несколько сборных, которые точно сыграют в плей-офф, некоторые из них еще предстоит борьба за заветную путевку.

Напомним, в финальной стадии чемпионата Европы принимают участие 24 сборные. Они разбиты на шесть группы по четыре команды в каждой. В плей-офф из каждого квартета выходят по две лучшие сборные. Плюс в 1/8 финала попадут четыре сборные из шести, занявшие третьи места в группах. Таким образом, 16 команд из 24 попадут в следующий раунд турнира.

Так, вместе с хозяевами турнира - сборной Германии - в плей-офф уже пробились Швейцария, Испания и Португалия. О том, кто может составить им компанию - в материале Vesti.kz.

Группа D: Франция и Нидерланды практически в 1/8 финала, Австрии нужна победа, но можно и проиграть!

Сборная Австрия, победив во втором туре Польшу (3:1), гарантировала себе место в группе не ниже третьего. Тем не менее, чтобы выходить с первой или второй позиции, подопечным Ральфа Рангника нужно побеждать в последнем матче с Нидерландами: в случаи ничьей, даже если Франция проиграет немотивированной Польше, она будет выше австрийцев благодаря победе в личной встрече.

Впрочем, ничья почти наверняка позволит Австрии пройти в 1/8 финала с третьего места группы. И даже поражение оставляет шансы, но тут желательно им проигрывать не с разгромным счетом.

Сборной Франции для первого места в группе может не хватить даже победы над Польшей, если "оранжевые" победят Австрию с аналогичным счетом или большим. Хотя даже ничья с поляками может вывести "трехцветных", при определенном раскладе, на первое место и при любых раскладах – на место не ниже второго.

Нидерланды могут сохранить первое место в группе при большинстве раскладов в случае своей победы или ничьей.

В целом, сборные Нидерландов и Франции, почти наверняка, выйдут из группы, но с какого места во многом зависит от результата их игр с Австрией и Польшей соответственно.

Группа Е: Румынии и Бельгии достаточно ничьи, а Украина рискует остаться за бортом

В "группе жизни" ситуация крайне интересная и запутанная – все команды имеют одинаковое количество очков после двух туров (по три). Следовательно, шансы у всех практически равны: единственное, Украина, почти наверняка, не может себе позволить проиграть Бельгии. Да и ничья с ней может оставить подопечных Сергея Реброва "за бортом", если Словакия и Румыния также не выявят победителя.

Хотя есть вариант, при котором "жовто-блакитные" могут занять первое место в группе: если они выигрывают у Бельгии, а Словакия - у Румынии. Победы бельгийцев и словаков в третьем туре выводит на первое место последних, а победы Румынии и Украины выводит на первое место уже румын.

По важному показателю забитых и пропущенных мячей положительный баланс имеют румыны и бельгийцы, что предопределит их выход с первого и второго места соответственно в случае ничьей в обеих оставшихся встречах группы. Вообще, ничья Румынии со Словакией гарантирует подопечным Ангела Йорданеску место не ниже второго, при любом исходе параллельного матча. И то же уравнение верно для сборной Бельгии – ничья с Украиной также напрямую выводит "красных дьяволов" в плей-офф.

У Словакии, если они сыграют вничью, ситуация немного сложнее - они могут стать при определенных раскладах и третьими, но почти гарантированно и с этого места выйдут в плей-офф.

Группа F: Грузии и Чехии нужно побеждать, Турции достаточно ничьи

Победитель группы уже выявлен - им стала сборная Португалии, благодаря своим победам над Чехией и Турцией в первых двух турах. Следовательно, у Грузии есть шанс на победу над лишенными мотивации португальцами. Но даже такой оптимистичный сценарий позволит дебютанту Евро-2024 выйти в плей-офф, скорее всего, лишь с третьего места. Поражение либо ничья, наверняка, поставят крест на шансах грузин на 1/8 финала. Да, в случае ничьи с Португалией и победы Турции в параллельном матче, Грузия выходит на третье место, но, с большой долей вероятности, двух очков им не хватит для прохода дальше (группового этапа).

У Чехии ситуация очень схожая с грузинами, с той лишь разницей, что победа в заключительном матче группы им, наверняка, гарантирует проход не с третьего, а со второго места.

Турции же, чтобы сохранить свое второе место, достаточно сыграть вничью с Чехией, а вот поражение от нее может опустить Арда Гюллера и Ко даже на четвертое место (если Грузия выиграет свой матч).

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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