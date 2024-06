Испания выиграла группу, а Италия вышла в плей-офф Евро-2024

На Евро-2024 состоялись заключительные матчи в группе B, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее из этой группы в плей-офф досрочно вышла сборная Испании.

В последнем туре определилась команда, занявшая второе место в этом квартете. Этой сборной стала Италия, сыгравшая в Лейпциге вничью с Хорватией - 1:1.

Автором первого гола стал капитан хорватов Лука Модрич, поразивший на 55-й минуте ворота капитана итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы. Примечательно, что минутой ранее Модрич не смог переиграть Доннарумму с одиннадцатиметрового.

🇭🇷 Modrić leading from the front 💪 #EURO2024 | #CROITA pic.twitter.com/tyD6MbQ7xA

Уже на восьмой добавленной ко второму тайму минуте Маттиа Дзакканьи сравнял счет и вывел чемпионов Европы в плей-офф.

Хорваты набрали два очка и стали третьими в квартете, а у итальянцев четыре балла и второе место.

В другом матче, который состоялся в Дюссельдорфе встречались команды Албании и Испании. Здесь судьбу трех очков решил один гол: на 13-й минуте вингер испанцев Ферран Торрес оформил взятие ворот.

🇦🇱🆚🇪🇸 Ferran Torres' early goal is the different at half-time#EURO2024 | #ALBESP pic.twitter.com/0qZ6Pk1LoG