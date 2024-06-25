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Новости по теме: Евро 2024
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Испания выиграла группу, а Италия вышла в плей-офф Евро-2024

Испания выиграла группу, а Италия вышла в плей-офф Евро-2024
©x.com/EURO2024

На Евро-2024 состоялись заключительные матчи в группе B, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее из этой группы в плей-офф досрочно вышла сборная Испании.

В последнем туре определилась команда, занявшая второе место в этом квартете. Этой сборной стала Италия, сыгравшая в Лейпциге вничью с Хорватией - 1:1.

Автором первого гола стал капитан хорватов Лука Модрич, поразивший на 55-й минуте ворота капитана итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы. Примечательно, что минутой ранее Модрич не смог переиграть Доннарумму с одиннадцатиметрового.

Уже на восьмой добавленной ко второму тайму минуте Маттиа Дзакканьи сравнял счет и вывел чемпионов Европы в плей-офф.

Хорваты набрали два очка и стали третьими в квартете, а у итальянцев четыре балла и второе место.

В другом матче, который состоялся в Дюссельдорфе встречались команды Албании и Испании. Здесь судьбу трех очков решил один гол: на 13-й минуте вингер испанцев Ферран Торрес оформил взятие ворот.

Таким образом, сборная Испании набрала девять очков и с первого места вышла в плей-офф. У Албании один балл и она, вслед за Польшей и Шотландией покидает Евро.

По окончании группового этапа из шести команд, занявших третьи места, будут отобраны четыре лучших, которые получат путевки в 1/8 финала.

Напомним, турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Метки:
Испания Италия Албания Хорватия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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