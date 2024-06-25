Испания выиграла группу, а Италия вышла в плей-офф Евро-2024

На Евро-2024 состоялись заключительные матчи в группе B, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее из этой группы в плей-офф досрочно вышла сборная Испании.
В последнем туре определилась команда, занявшая второе место в этом квартете. Этой сборной стала Италия, сыгравшая в Лейпциге вничью с Хорватией - 1:1.
Автором первого гола стал капитан хорватов Лука Модрич, поразивший на 55-й минуте ворота капитана итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы. Примечательно, что минутой ранее Модрич не смог переиграть Доннарумму с одиннадцатиметрового.
🇭🇷 Modrić leading from the front 💪#EURO2024 | #CROITA pic.twitter.com/tyD6MbQ7xA— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 24, 2024
Уже на восьмой добавленной ко второму тайму минуте Маттиа Дзакканьи сравнял счет и вывел чемпионов Европы в плей-офф.
⏱️ 98’— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 24, 2024
MATTIA CI PORTA AGLI OTTAVI!
🇭🇷🇮🇹 #CroaziaItalia 1️⃣-1️⃣#EURO2024#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/qpp4B6WgX8
Хорваты набрали два очка и стали третьими в квартете, а у итальянцев четыре балла и второе место.
В другом матче, который состоялся в Дюссельдорфе встречались команды Албании и Испании. Здесь судьбу трех очков решил один гол: на 13-й минуте вингер испанцев Ферран Торрес оформил взятие ворот.
🇦🇱🆚🇪🇸 Ferran Torres' early goal is the different at half-time#EURO2024 | #ALBESP pic.twitter.com/0qZ6Pk1LoG— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 24, 2024
Таким образом, сборная Испании набрала девять очков и с первого места вышла в плей-офф. У Албании один балл и она, вслед за Польшей и Шотландией покидает Евро.
По окончании группового этапа из шести команд, занявших третьи места, будут отобраны четыре лучших, которые получат путевки в 1/8 финала.
Напомним, турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
Акция «ОТКРОЙ EURO’24» с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!
Загрузка статистики...
Загрузка матч-центра...