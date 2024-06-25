Впервые в истории! Сенсационно определился еще один участник плей-офф Евро

Сборная Австрии впервые в своей истории стала победителем группы на чемпионате Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

В квартете D австрийцы набрали шесть очков, обыграв в последнем туре сборную Нидерландов (3:2), которая до этого делила лидерство в группе с командой Франции.

Австрия открыла счет в Берлине на шестой минуте, когда вингер команды Нидерландов Дониэлл Мален поразил собственные ворота. В начале второго тайма на 47-й минуте Коди Гакпо восстановил равновесие - 1:1.

Впрочем, австриец Романо Шмид на 59-й минуте не без помощи Стефана де Врея снова вывел свою команду вперед. На 75-й минуте Мемфис Депай сравнял счет - 2:2.

Победу австрийцам на 80-й минуте принес Марсель Забитцер.

В другом матче группы команда Франции разошлась миром с Польшей (1:1). В этой игре свой дебютный гол на Евро забил Килиан Мбаппе.

Напомним, ранее австрийцы на Евро-2024 уступили французам (0:1) и обыграли Польшу (3:1).

Другой сборной, прошедшей в плей-офф из группы, стала Франция, занявшая второе место. Нидерланды, набравшие четыре очка с одним из лучших показателей среди команд, занявших третье место, также сыграют в 1/8 финала.

Ранее в плей-офф квалифицировались сборные Германии, Швейцарии, Испании, Италии и Португалии.