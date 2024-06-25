Впервые в истории! Сенсационно определился еще один участник плей-офф Евро

Сборная Австрии впервые в своей истории стала победителем группы на чемпионате Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.
В квартете D австрийцы набрали шесть очков, обыграв в последнем туре сборную Нидерландов (3:2), которая до этого делила лидерство в группе с командой Франции.
Австрия открыла счет в Берлине на шестой минуте, когда вингер команды Нидерландов Дониэлл Мален поразил собственные ворота. В начале второго тайма на 47-й минуте Коди Гакпо восстановил равновесие - 1:1.
Впрочем, австриец Романо Шмид на 59-й минуте не без помощи Стефана де Врея снова вывел свою команду вперед. На 75-й минуте Мемфис Депай сравнял счет - 2:2.
Победу австрийцам на 80-й минуте принес Марсель Забитцер.
A proud day for Austria fans 🇦🇹❤️#EURO2024 | #NEDAUT pic.twitter.com/cWQQVimHwd— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024
В другом матче группы команда Франции разошлась миром с Польшей (1:1). В этой игре свой дебютный гол на Евро забил Килиан Мбаппе.
Напомним, ранее австрийцы на Евро-2024 уступили французам (0:1) и обыграли Польшу (3:1).
Другой сборной, прошедшей в плей-офф из группы, стала Франция, занявшая второе место. Нидерланды, набравшие четыре очка с одним из лучших показателей среди команд, занявших третье место, также сыграют в 1/8 финала.
Ранее в плей-офф квалифицировались сборные Германии, Швейцарии, Испании, Италии и Португалии.
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