Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости по теме: Евро 2024
Комментарии

Соперники Казахстана сотворили историю на Евро-2024

Соперники Казахстана сотворили историю на Евро-2024
©twitter.com/euro2024

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграли сборные Дании и Сербии, передает Vesti.kz.

Противостояние прошло на стадионе "Альянц-Арене" в Мюнхене. Соперники создали ряд моментов, но не смогли отличится и в итоге матч завершился безголевой ничьей.

Отметим, что в параллельной встрече Англия и Словения тоже не смогли забить голов (0:0). 

Первое место в группе заняла Англия с пятью баллами. А у Дании и Словении оказалось одинаковое количество очков и разница мячей, а также другие показатели. В итоге преимущество получил коллектив, который лучше выступил в отборочной группе с Казахстаном. А в нем, датчане оказались выше, заняв первое место.

Такое событие случилось впервые в истории чемпионатов Европы.

Ранее в плей-офф квалифицировались сборные Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Франции, Австрии, Нидерландов и Португалии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

 

Загрузка статистики...


Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Сборная РК по футболу

Загрузка матч-центра...

Реклама

Новости
© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus