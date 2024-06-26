Соперники Казахстана сотворили историю на Евро-2024

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграли сборные Дании и Сербии, передает Vesti.kz.

Противостояние прошло на стадионе "Альянц-Арене" в Мюнхене. Соперники создали ряд моментов, но не смогли отличится и в итоге матч завершился безголевой ничьей.

Отметим, что в параллельной встрече Англия и Словения тоже не смогли забить голов (0:0).

Первое место в группе заняла Англия с пятью баллами. А у Дании и Словении оказалось одинаковое количество очков и разница мячей, а также другие показатели. В итоге преимущество получил коллектив, который лучше выступил в отборочной группе с Казахстаном. А в нем, датчане оказались выше, заняв первое место.

Такое событие случилось впервые в истории чемпионатов Европы.

Ранее в плей-офф квалифицировались сборные Германии, Швейцарии, Испании, Италии, Франции, Австрии, Нидерландов и Португалии.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.