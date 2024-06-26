Казахстанец пригрозил Джалолову нокаутом. Мнение эксперта

Серебряный призер Олимпиады-1980 Виктор Демьяненко высказался корреспонденту Vesti.kz о возможном бое казахстанского боксера-супертяжеловеса Ивана Дычко с лидером сборной Узбекистана Баходиром Джалоловым. Также специалист дал совет казахстанцу.

Ранее Дычко заявил, что готов встретиться с Джалоловым и нокаутировать его.

"Если их бой будет интересен болельщикам, то его нужно проводить. Вообще, говорить о том, кто сильнее - сейчас сложно. Дычко побеждал его по любителям, но он уже давно профи-боксер. К тому же, у него большие паузы в карьере. Джалолов сейчас прогрессирует: он и в профи дерется, и в любителях. И там, и там успешно. Сейчас можно только предполагать, но на самом деле не ясно, в какой форме будут боксеры. Я думаю, что это был бы интересный бой, но фаворита назвать я не могу. Дычко нужно проводить больше боев и регулярно зарабатывать рейтинговые очки. Я думаю, что когда-нибудь они могут встретиться", - отметил Демьяненко.

Дычко четыре раза встречался с Джалоловым в любителях и во всех поединках побеждал его. При этом сейчас узбекский боксер является действующим олимпийским чемпионом.

В профи Дычко провел 13 боев, из которых 12 выиграл досрочно. Джалолов, в свою очередь, досрочно выиграл все 14 поединков в профи.

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