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Черчесов рассказал о задачах Казахстана в Лиге наций и омоложении сборной

Черчесов рассказал о задачах Казахстана в Лиге наций и омоложении сборной
©РФС

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, какие задачи команда будет решать в Лиге наций, а также высказался об игроках, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 26 июня, российский специалист провел свою первую официальную пресс-конференцию в Доме футбола в Астане.

"Рад, что я здесь. Рад находиться в Казахстане. Всегда с удовольствием приезжал. Ну, а после того как мы с президентом КФФ обсудили и решили делать вместе, убежден, что мы сделаем определенные шаги.

В последние годы с моим коллегой (Адиевым- прим. ред.) был успех у Казахстана. Но группа В (Лига наций) - это другой уровень. Каждый спортсмен знает, что после пика бывает спад.

Я повидался с командой. Нужно время, чтобы это переварить. Нужно себя объективно оценивать, не принижать и не восхвалять. Не будет омоложения ради омоложения. Я сам до 40 лет играл. Сборная - это не клуб. Тот, кто готов, тот и будет в сборной.

Группа В - другой уровень. Вы сами видели как играет Австрия и Словения, Норвегия сильная с Холландом. Мы будем ставить максимальные цели. По возможности надо самое высокое место занять. Минимум - остаться там. Ну а самое главное, через Лигу наций подготовиться к чемпионату мира.

Адиев должен мою планку в "Тереке" держать в "Ахмаде", а я его - в Казахстане (смеется). Да, выстрелили. Другое дело - как это сделать не случайностью, а стабильностью. Дайте мне до футболистов добраться, пощупать их, пообщаться. Я два раза видел их, но коротко. Нет возможности провести долгие сборы. Значит, будем с корабля на бал", - сказал Черчесов.

Напомним, Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана 3 июня после того, как команду покинул Магомед Адиев. 

Эксклюзив! Первое интервью Станислава Черчесова в сборной Казахстана

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Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу КФФ

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