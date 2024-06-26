В КФФ сделали заявление о том, где сыграет Холанд против Казахстана

Домашние матчи национальной сборной Казахстана по футболу в Лиге наций пройдут в Алматы, сообщают Vesti.kz. Об этом на пресс-конференции в Астане заявил глава КФФ Адлет Барменкулов.

"Первую игру с Норвегией готовимся провести в Алматы. Прошли положительные переговоры с УЕФА. Они дали свои рекомендации, что нужно исправить. Мы должны получить четвертую категорию. По остальным матчам еще не ясно, не понятно по "Астана Арене". Но первую игру готовимся провести в Алматы", - добавил функционер.

Ранее стало известно, что игры могут пройти на нейтральном поле в другой стране, так как вопрос с домашней ареной не был решен. Затем в министерстве туризма и спорта заявили, что матчи все-таки пройдут в Алматы.

В Лиге наций сборная Казахстана стартует под руководством нового главного тренера - Станислава Черчесова. Первую игру Казахстан проведет на своем поле 6 сентября против сборной Норвегии, в составе которой выступает звезда английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

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