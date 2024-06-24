Стало известно, где сыграет Эрлинг Холанд с Казахстаном

Сборная Казахстана по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Алматы, сообщают Vesti.kz. Об этом сказал вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

Первую игру Казахстан проведет на своем поле 6 сентября против сборной Норвегии, в составе которой выступает звезда английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

"Мы предусмотрели запасной вариант, он вступил в реализацию. Все игры нашей национальной сборной в осенний период будут проходить на Центральном стадионе города Алматы. Для этого акиматом Алматы все необходимые работы, средства заложены и проводятся", - заявил Жарасбаев на брифинге СЦК.

Ранее президент КФФ Адлет Барменкулов в интервью Vesti.kz ответил на вопрос о домашних матчах, заявив, что решение по проведению матчей в Алматы должно быть вынесено в ближайшее время.

Напомним, что осенью сборная Казахстана дебютирует в Лиге В, где сыграет в одной группе с Австрией, Норвегией и Словенией. Все встречи квартета пройдут с сентября по ноябрь. Кроме игры первого тура с норвежцами национальная команда в четвертом туре примет дома словенцев (13 октября), а в пятом (14 ноября) сыграет с Австрией.

Добавим, что в начале июня сборную Казахстана возглавил российский специалист Станислав Черчесов, сменивший на этом посту соотечественника Магомеда Адиева.