Казахстан остался без домашних матчей Лиги наций? В КФФ сделали заявление

Домашние матчи национальной сборной Казахстана по футболу в Лиге наций могут пройти на нейтральном поле в другой стране. Об этом в интервью каналу Vesti.kz в YouTube рассказал глава КФФ Адлет Барменкулов. По его словам, вопрос с домашней ареной пока еще не решен.

Напомним, ранее "Астана Арена" была закрыта на ремонт, а также стало известно, что в сентябре там планируется провести Всемирные игры кочевников.

"Верю, что мы получим четвертую категорию для Центрального стадиона Алматы, и тогда будем играть в Алматы. Если откажут, то будем уезжать куда-то за границу. До 25 июня должны вынести решение по Алматы", - сказал Барменкулов.

В Лиге наций сборная Казахстана стартует под руководством нового главного тренера - Станислава Черчесова. Эксклюзивное интервью Барменкулова о том, почему был назначен именно этот специалист, а также подробности ухода Магомеда Адиева смотрите ниже.