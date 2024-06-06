"С Мусаевичем стали близкими людьми". Алип - о прощании с Адиевым, Черчесове и возвращении Исламхана

Нуралы Алип в эксклюзивном интервью Vesti.kz рассказал о клубном сезоне в "Зените" и изменениях в тренерском штабе сборной Казахстана. В частности, он выделил основное качество Магомеда Адиева, поинтересовался у российских игроков мнением о Станиславе Черчесове и заявил, какую пользу могут приносить хейтеры.

- Нуралы, насколько для тебя неожиданным стал уход Магомеда Адиева из сборной Казахстана?

- Честно говоря, неожиданности не было, предполагал, что Магомед Мусаевич может уйти, только вот думал, что в июне он проведет с нами товарищеские матчи. Хотел бы поблагодарить Магомеда Мусаевича за совместную работу, с ним мы добились хороших результатов.

- Магомед Мусаевич говорил, что у него будет прощальная встреча с командой, она ведь уже состоялась? Какие эмоции там были?

- Я прилетел как раз в тот день, приехал в отель и видел, что Магомед Мусаевич разговаривал с некоторыми игроками. Потом я отдельно поговорил с ним, пожелал удачи. Эмоции? Немного грустно, ведь за эти годы мы, можно сказать, близкими людьми стали. Но футбол так устроен, кто-то уходит, кто-то приходит. Например, наши опытные игроки, сейчас мы должны ценить время, которое проводим с ними.

- Для тебя какой самый яркий матч, эпизод в период работы с Адиевым?

- Я бы, прежде всего, отметил самого Магомеда Мусаевича, его справедливость, он всем уделял равное внимание и выпускал в составе только тех, кто действительно был готов. Именно эту честность я бы отметил.

- Есть ли определенные ожидания от работы с Черчесовым? Может у ребят в "Зените" уже спрашивал про Станислава Саламовича?

- Да, спрашивал, сказали, что хороший человек, с чувством юмора, к которому надо будет привыкнуть. Будем работать в новом цикле, я думаю, каждый тренер привносит что-то свое и у каждого ты чему-то учишься. Я вот, например, сразу вспомнил в этой связи про Курбана Бердыева.

- В сборную вернулись Айбол Абикен и Бауыржан Исламхан, ты наверняка рад их видеть, в каком они состоянии?

- Айбола долго ждали. По Исламхану сами знаете, для меня он лучший игрок Казахстана и сейчас он важный футболист "Ордабасы". Еще ведь вернулся Руслан Валиуллин. В команде мы немного шутим над ними, называя их "новичками".

- Как оценишь для себя сезон в "Зените"? Как ты думаешь, что именно тебе помогло сыграть столько матчей?

- Тут все сказано трофеями - завоевали три кубка. Но многие говорят, что это самый тяжелый сезон "Зенита" за последние годы, но несмотря на это, добились своих целей. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но "Зенит" большой клуб и, думаю, задачи будут столь же высокими.

- Твой гол в Суперфинале Кубка - это ответ хейтерам за всю критику, которая была в твой адрес?

- От хейтеров не избавишься, даже про этот гол говорят - "ему повезло". Но я спокоен, хейтеры даже помогают тебе прогрессировать.

- У тебя год до конца контракта с "Зенитом"? Разговаривал ли с клубом о продлении?

- Не совсем так, у меня есть опция "+1", то есть, по сути, два года. Пока о будущем не разговаривал, как вернусь в расположение команды, тогда, наверное, и поговорим.

- Есть ли интерес от клубов из Турции и интересно ли тебе такое направление?

- До этого - да, был интерес. Когда существовало правило, позволяющее играть казахстанцам не в качестве легионера, тогда был интерес, сейчас уже в меньшей степени.

- На днях различные источники сообщили, что "Зенит" хочет подписать Зайнутдинова, ты что-нибудь слышал об этом?

- Я видел это в СМИ, потом разговаривал с Бахтиером, он говорит, что сам не знает и сейчас он восстанавливается после операции на нос. Хотел бы я его перехода? Конечно, было бы отлично.

Напомним, что в прошедшем сезоне Алип провел за "Зенит" 25 матчей в РПЛ и 12 игр в Кубке страны. Казахстанец отметился победным голом в недавнем Суперфинале Кубка России. Кроме того, он в третий раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Фото: КФФ©, ФК "Зенит"©