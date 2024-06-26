Битва за плей-офф Евро-2024: прямая трансляция матчей Грузия - Португалия, Украина - Бельгия и Чехия - Турция

Сегодня, 26 июня на Евро-2024 пройдут заключительные матчи группового этапа, сообщают Vesti.kz. В квартетах E и F определятся последние участники плей-офф.
В группе E сыграют: Словакия - Румыния (Франкфурт-на-Майне) и Украина - Бельгия (Штутгарт). Обе игры начнутся в 21:00 по казахстанскому времени.
О раскладах в группе мы рассказали в специальном материале.
Прямая трансляция матча Словакия - Румыния состоится на телеканале Qazsport.
Встречу Украина - Бельгия в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.
🔥 Matchday! The decisive game of the group stage for the national team of Ukraine— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 26, 2024
🇺🇦🇧🇪 Ukraine - Belgium
🏟 Stuttgart Arena, Stuttgart
⏰ 19:00
Believe and support our guys 🙌 pic.twitter.com/hLUmJQpcvZ
В группе F пройдут решающие матчи: Чехия - Турция (Гамбург) и Грузия - Португалия (Гельзенкирхен). Обе встречи начнутся в 00:00 по казахстанскому времени.
Расклады этого квартета отображены в материале Vesti.kz.
Прямая трансляция встречи Чехия - Турция состоится на телеканале Qazsport.
Игру Грузия - Португалия в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.
Último jogo da Fase de Grupos do #EURO2024! 🦾😁 #PartilhaAPaixão pic.twitter.com/RKWfjPtfTT— Portugal (@selecaoportugal) June 26, 2024
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