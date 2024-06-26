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Новости по теме: Евро 2024
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Битва за плей-офф Евро-2024: прямая трансляция матчей Грузия - Португалия, Украина - Бельгия и Чехия - Турция

Битва за плей-офф Евро-2024: прямая трансляция матчей Грузия - Португалия, Украина - Бельгия и Чехия - Турция
©x.com/selecaoportugal

Сегодня, 26 июня на Евро-2024 пройдут заключительные матчи группового этапа, сообщают Vesti.kz. В квартетах E и F определятся последние участники плей-офф.

В группе E сыграют: Словакия - Румыния (Франкфурт-на-Майне) и Украина - Бельгия (Штутгарт). Обе игры начнутся в 21:00 по казахстанскому времени.

О раскладах в группе мы рассказали в специальном материале.

Прямая трансляция матча Словакия - Румыния состоится на телеканале Qazsport.

Встречу Украина - Бельгия в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.

В группе F пройдут решающие матчи: Чехия - Турция (Гамбург) и Грузия - Португалия (Гельзенкирхен). Обе встречи начнутся в 00:00 по казахстанскому времени.

Расклады этого квартета отображены в материале Vesti.kz.

Прямая трансляция встречи Чехия - Турция состоится на телеканале Qazsport.

Игру Грузия - Португалия в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.

Испания - Германия сыграют в 1/4 финала, а Мбаппе против Роналду. Все расклады плей-офф Евро-2024

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Грузия Украина Бельгия Словакия Румыния Турция Португалия Чехия

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