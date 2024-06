Битва за плей-офф Евро-2024: прямая трансляция матчей Грузия - Португалия, Украина - Бельгия и Чехия - Турция

Сегодня, 26 июня на Евро-2024 пройдут заключительные матчи группового этапа, сообщают Vesti.kz. В квартетах E и F определятся последние участники плей-офф.

В группе E сыграют: Словакия - Румыния (Франкфурт-на-Майне) и Украина - Бельгия (Штутгарт). Обе игры начнутся в 21:00 по казахстанскому времени.

О раскладах в группе мы рассказали в специальном материале.

Прямая трансляция матча Словакия - Румыния состоится на телеканале Qazsport.

Встречу Украина - Бельгия в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.

🔥 Matchday! The decisive game of the group stage for the national team of Ukraine



🇺🇦🇧🇪 Ukraine - Belgium

🏟 Stuttgart Arena, Stuttgart

⏰ 19:00



Believe and support our guys 🙌 pic.twitter.com/hLUmJQpcvZ