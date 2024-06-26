Бельгия в шаге от вылета, а Украина - от плей-офф? Разбор самой крутой группы на Евро-2024

Фантастическая ситуация сложилась в группе Е на Евро-2024: перед последним туром все участники сохранили шансы занять первое место, а турнир может покинуть одна из лучших сборных мира - команда Бельгии. О том, как конкурентам удалось сберечь интригу - в материале Vesti.kz.

Сегодня, 26 июня, конкуренты по группе Е сыграют решающие матчи: Украина постарается удивить Бельгию, а Словакия обойти Румынию. Каждый из соперников набрал только по 3 в двух играх.

Почему звездная Бельгия выше Украины на Евро-2024?

Когда речь заходит о долгожданном матче группы Е между сборными Бельгии и Украины, то первые все же выглядят большими фаворитами "на бумаге". Обе команды провали старт в своей группе, но реабилитировались победами во втором туре. В прекрасном стиле победив сборную Румынии, бельгийцы могут похвастаться таким талантливым исполнителями, как полузащитник Кевин де Брюйне и форвард Ромелу Лукаку.

Тактическое мастерство делают команду грозной силой на поле, способной как доминировать над соперником, так и создавать моменты благодаря быстрым контратакам и точным передачам. Что же касается турнирной таблицы, то благодаря победе Бельгии над Румынией в два мяча она теперь имеет небольшое преимущество в таблице не только над Украиной, но и над Словакией, идущей третьей.

Таким образом, бельгийцам не обязательно играть на победу, а достаточно не проиграть Украине, чтобы оказаться выше конкурентов. Не изменит ситуацию и результат параллельного матча - Бельгия останется на втором месте. Другое дело, если бельгийцы хотят выиграть группу - тогда они должны не просто побеждать соперников, но и ждать осечки Словакии в матче с румынами.

Хотя Румыния сейчас стоит выше Бельгии в таблице, но если обе команды победят, то первое место в группе займут не румыны, а бельгийцы, так как одержали победу в личной встрече. А вот если Словакия одержит победу, то она выйдет на первое место в группе, при победе подопечных Доменико Тедеско над украинцами.

Что мешает Бельгии на Евро? Провалы и Лукаку

Бельгийцы играют достаточно стабильно, их способность контролировать темп игры и создавать голевые моменты делает "дьяволов" одним из претендентов на победу в турнире. Благодаря сильной обороне во главе с Яном Вертонгеном и мощному нападению, где главная сила Лукаку, Бельгия представляет собой серьезную угрозу для любой команды на Евро-2024.

Тем не менее, несмотря на всю свою мощь, бельгийцы не смогли выйти из группы на чемпионате мира в Катаре. На Евро в Германии команда Тедеско стартовала с поражения Словакии, а Ромелу еще не забил ни одного гола. С другой стороны, Лукаку успел отпраздновать три мяча – два в игре со словаками и один - с румынами, но все они были отменены. Сможет ли снять звездный форвард фаворитов свое "проклятие"? Забьет ли он Украине?

Фанаты Бельгии и самого Лукаку, а также сочувствующие невезению форварда, на это очень надеются, но история показывает, что в важных матчах бельгийская "десятка" умудряется "запарывать" самые простые моменты. Однако не нужно забывать – Лукаку по-прежнему является самым забивным нападающим в истории сборной Бельгии.

Перетерпеть и обыграть, или Как Украине сенсационно обыграть Бельгию

Команде Украине, учитывая ее текущее положение с худшей разницей мячей среди команд группы Е, предстоит нелегкая борьба. Ничья в матче с Бельгией подопечных Сергея Реброва устроит только в том случае, если в матче Румыния – Словакия одна из сторон одержит победу.

С такими игроками как Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко "жовто-блакитные" обладают достаточным мастерством, чтобы при определенной доле везения удивить своих соперников и обеспечить себе место в 1/8 финала.

Эксперты считают, что у Украины есть одна слабая линия - вратарская. 22-летний Анатолий Трубин в своем первом матче на турнире доказал, что именно он на данный момент является основным голкипером сборной. Но сумеет ли молодой футболист справиться с волнением в матче с топовым соперником? От этого зависит успешность его команды.

Еще один интересный момент – украинские футболисты имеют хорошее представление о бельгийском футболе. Например, Роман Яремчук является игроком бельгийского "Брюгге", а еще ранее выступал в "Генте". У Руслана Малиновского был опыт выступления за "Генк", а Александр Зинченко играл в одной команде со звездами Бельгии. Сначала играл с Кевином де Брюйне в "Манчестер Сити", а сейчас - в "Арсенале" с Леандро Троссаром.

Какой сюрприз Украина преподнесет Бельгии на Евро?

Одной из головоломок для украинского тренерского штаба является выбор тактики и схемы игры. С одной стороны, с Бельгией в открытый футбол играть опасно, поэтому, надежнее выбрать оборонительную схему 5-4-1, которую Украина вполне умеет и любит применять против топовых команд. Но с другой стороны, наверняка сборную устроит только победа, чтобы не зависеть от результата встречи Румыния – Словакия.

Тогда команде Украины необходимо работать слаженно, минимизировать ошибки и использовать голевые возможности, чтобы преодолеть нынешнее положение и сделать мощный рывок к 1/8 финала. Способность "жовто-блакитных" перегруппироваться, адаптировать свою тактику и двигаться вперед несмотря на препятствия, может стать определяющим фактором на пути к успеху.

Если Украина разыграет свои козыри верно, как было в игре со Словакией, то вполне может оказаться в плей-офф Евро-2024.

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Добавим, что сегодня, 26 июня, на чемпионате Европы по футболу в Германии заключительные матчи группового раунда. Помимо группы E свои игры проведут конкуренты в квартете F.

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