Евро-2024: где и во сколько смотреть матчи Украина - Бельгия, Словакия - Румыния, Грузия - Португалия, Чехия - Турция

Сегодня, 26 июня, состоятся четыре матча в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, проходящего в Германии, передают Vesti.kz.

Так, в 21:00 по астанинскому времени пройдут матчи группы E Украина - Бельгия, Словакия - Румыния. Первую игру в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan, а вторую - Qazsport.

В 00:00 начнутся матчи квартета F Грузия - Португалия, Чехия - Турция. Их трансляция также будет доступна на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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